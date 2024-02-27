Он рассказал, что есть позиции, перед которыми лежит по сотне трупов россиян - за сутки.

Замкомандира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин рассказал о действиях российских оккупантов на Авдеевском направлении.

Так, в интервью NV он отметил, что все эти дни враг не прекращал штурмовые наступательные действия. При этом, отметил военный, россияне несколько раз пытались менять тактику – "и пешком, и малыми группами, и большими группами, и под авиационные удары, и на БТР, и на танках пытались заезжать".

"По сравнению с этим даже Бахмут нам теперь кажется неким отпуском. Потому что такого мощного натиска, такого количества вражеской пехоты и техники на своих позициях мы не видели. У нас есть позиции, перед которыми лежит по сотне трупов россиян. Перед каждой. И это не за неделю, а за одни сутки".

При этом он добавил, что, к сожалению, силы наступать у оккупантов есть, хотя украинские военные пытаются их удерживать, иногда даже использовать активную оборону.

Он отметил, что Третья штурмовая — это та бригада, которую направляют в наиболее "горячие" участки фронта.

"Мы между собой даже шутим, что не пропустим ни одной "горячей" точки на этой войне. Возможно, это признание нашей работы, я это так оцениваю. Я не скажу, что мы хотим участвовать во всех тех "дырах", которые пытаются заткнуть нашей бригадой, но в определенном смысле это признание тех профессиональных качеств, которые мы выращиваем у своих военнослужащих и вообще как бригада имеем способности и технологические, и профессиональные, и кадровые", - отметил он.

Ситуация под Авдеевкой - что известно

Накануне силы обороны отошли от села Ласточкино Донецкой области. Населенный пункт расположен в 6 километрах от Авдеевки. На этом же направлении, по информации DeepState, россияне оккупировали еще два населенных пункта - Степное и Северное Донецкой области.

Самыми горячими направлениями на фронте остаются Авдеевское, где нашими защитниками отражено 19 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области, и Марьинское, где враг 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

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