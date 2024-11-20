Заместитель командира батальона считает, что ВСУ давно следовало разрешить использовать любые средства, кроме ядерного оружия.

С максимальной эффективностью наносить удары по военным объектам РФ нужно было в марте 2022 года. По мнению заместителя командира батальона ударных беспилотников 92 бригады "Ахиллес" Олеся Маляревича, разрешение США на применение западных ракет может быть запоздалым.

Об этом Маляревич сказал в интервью 24 каналу. По его словам, в мае года было принято решение о применении систем HIMARS по территории России, хотя их дальность поражения составляет лишь до 80 км. Сразу, как утверждает военный, стало понятно, что нужно оружие, способное поражать цели на большем расстоянии. Как сказал один американский генерал: "Битву выигрывает солдат, а войну - логистика".

"Вот по логистике и надо бить. Это - аэродромы, точки обеспечения, склады. Так оккупанты не смогут получать на линию фронта ни топливо, ни боеприпасы, ни живую силу в достаточном количестве", - акцентирует Маляревич.

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Он не исключает, что решение на разрешение применения дальнобойного оружия может быть запоздалым, и его следовало принять значительно раньше - еще в начале марта 2022 года.

"В первые числа марта 2022 года. А еще - дать все оружие, чтобы мы могли нормально воевать. По состоянию на сейчас мы потеряли много времени, территорий и людей, в том числе и мирного населения. А все из-за того, что нам лишь понемногу дают вооружение", - акцентирует Маляревич.

Военный отметил, что не может предсказать, будет ли мировая война или, применят ли ядерное оружие, однако считает, что Силам обороны давно следовало позволить использовать любые средства, кроме ядерного оружия, для ударов как по территории страны-агрессора, так и по оккупированным территориям.

"Нам давно нужно было разрешить использовать любые средства, кроме ядерки, по территории России и оккупированных территориях. Не должно быть ограничений. Против нас воюет очень мощный враг, который использует все, чтобы нас уничтожить", - подчеркнул Маляревич.

Война в Украине: новости

The New York Times написала, что украинским войскам не хватает пехотинцев и артиллерии, чтобы сдерживать армию РФ, готовую нести ошеломляющие потери. По словам опрошенных солдат и командиров, после многих лет тяжелых боев им мешает нехватка боевой пехоты и, что не менее важно, нехватка опытных командиров взводов и рот, чтобы вести новобранцев в бой. Именно это привело к истощению украинских оборонительных линий, что позволило России добиться наибольших успехов с начала широкомасштабной войны.

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