По словам военного, война после полномасштабного вторжения изменилась.

Командир роты 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный яр" с позывным "Денчик" рассказал, в 2014 году, служил наводчиком-оператором БМП-2, был в Дебальцево.

После начала полномасштабного вторжения он прошел курсы повышения квалификации. Стал командиром отделения, а сейчас Денис - командует ротой.

"У меня была задача - как наводчика: просто - поставил цель, поехал, отстрелялся, обслужил технику, все. А сейчас у меня вместо одной БМП, стало десять, вместо отделения, десяти человек, у меня - 113. Я за всех несу ответственность. Перед ними, перед родителями, перед родными, чтобы все вернулись домой живые и невредимые", - рассказал военный "Суспільному".

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По его словам, война после полномасштабного вторжения изменилась.

"Сейчас не та война, что была. Если раньше мы имели дело с пехотой, то сейчас у нас самая большая проблема - это БпЛА, "сбросы". Даже не так те минометы", - пояснил он.

Защитник утверждает, что ему легче штурмовать.

"Штурм - это ты зашел, ты получил задачу, откатился, отдыхаешь. А в обороне - ты стоишь, когда замена будет, никто ничего не знает", - пояснил боец.

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