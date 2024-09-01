Он рассказал, что Старомайорское держали до последнего, но россияне "фактически задавили" их количеством.

Россия продолжает наступать на Донбассе, и несмотря на все усилия, украинским Силам обороны приходится отходить из населенных пунктов. Командир роты 128 бригады Территориальной обороны Вооруженных сил Украины Денис в интервью Суспільному рассказал о ситуации на поле боя.

Он рассказал, что когда его рота выходила из Старомайорского в Донецкой области, то неповрежденных бойцов просто не было.

"У нас из роты все выходили раненые, ни один просто так не вышел. Я вышел тогда последним, со своим заместителем и еще одним бойцом. До этого все, кто выходили из моего подразделения, это были по факту раненые, ну или, к сожалению, погибшие", - поделился он.

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Военный добавил, что Старомайорское защищали почти год, "держали до последнего".

"Тем количеством людей, которое у нас было, то просто нас фактически задавили. В любом случае, даже после того, как они зашли, мы еще держали оборону. 27 числа почти все Старомайорское было оккупировано. А с 5 числа были интенсивные бои каждый день. Это было в мае 2024 года, несколько месяцев, а вышли мы оттуда... В начале июля", - рассказал он.

Он рассказал, что основные населенные пункты, где воевало его подразделение - Макаровка, Старомайорское и Ривнополь.

"За последний были ожесточенные бои, хотя в том селе, скажем так, одна улица и пять домиков. Впрочем бои были достаточно интенсивные, много было потерь со стороны противника, и у нас... Они почти 24 на 7 отрабатывали по позициям, где мы находились", - добавил военный.

Ситуация на фронте - новости

За минувшие сутки произошло почти 200 боевых столкновений по всему фронту, а горячее всего - Покровское, Кураховское, Купянское, Краматорское направления.

При этом четверть боевых столкновений за минувшие сутки приходится на Покровское направление и горячее всего - возле трех населенных пунктов Гродовка, Новогродовка и Михайловка Донецкой области.

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