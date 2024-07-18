Когда россияне реально оказываются на фронте, то они видят, что положение дел не соответствует тому, что им рассказывали, объясняет Козинчук.

Часто публикуются видео, где раненые россияне добивают сами себя: стреляют в себя, подрывают гранаты и так далее. С чем это связано? Дело в психологическом типаже, менталитете? Безразличие к собственной жизни, как и к чужой? Или их настолько накручивают в российской армии, что они боятся сдаваться в плен, потому что думают, что к ним будут применяться пытки? Почему российские оккупанты так часто совершают самоубийства на фронте, в комментарии УНИАН объяснил военный психолог Андрей Козинчук.

"Вообще, когда происходит суицид, – никогда не бывает одной причины. Суицид – это всегда совокупность всего. Но, в основном, заключается в одном: что человек не вывозит", – сказал он.

Говоря именно о россиянах, психолог подчеркнул, что происходит несоответствие того, что им рассказывали, с тем, что они увидели, почувствовали и сделали, или что сделали по отношению к ним.

Видео дня

"Потому что, когда их вербуют, то их вербуют двумя способами. Первый – это "плюшки": вы получите миллион долларов в час, вы все станете депутатами Государственной думы... И второе – это запугивание", – отметил Козинчук и добавил, что это два основных способа убеждения.

В то же время, когда россияне реально оказываются на фронте, то они, в частности видят, что положение дел не соответствует тому, им говорили.

"Страх является очень сильной штукой. Потому что, когда они ранены, или они не выполнили задание, или их там разбили, то, опять же, из-за той же пропаганды они боятся возвращаться", – сказал военный психолог.

Он также отметил, что "часть из этих суицидов идет на то, что они погибнут, а их спишут как на "боевые".

"И семья получает свою "Ладу Гранту" белого цвета", – добавил Козинчук.

Россияне совершают самоубийства на фронте

Как сообщал УНИАН, ранее командир взвода 95-й отдельной десантно-штурмовой полесской бригады Вооруженных сил Украины Станислав Краснов отметил, что российских оккупантов настолько накручивают идеологически, чтобы они не сдавались в плен, что они часто совершают самоубийство.

Он отметил, что на Торецком направлении российские оккупанты часто не забирают своих раненых. По словам Краснова, бывает, что раненые после боя не могут двигаться и лежат там даже по несколько дней.

Кроме того, командир добавил, что российские оккупанты обещают своим воинам, что их будут расстреливать, если они будут отступать, и такие случаи фиксируются. По его словам, получив какие-то несерьезные ранения, оккупанты понимают, что их не эвакуируют и выйти они не смогут, поэтому стреляют в себя, чтобы не сдаваться в плен.

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