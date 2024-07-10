Дело в том, что российским оккупантам очень хочется прорваться в Славянск.

Ситуация на Торецком направлении сверхсложная, враг пытается "продавить" линию обороны украинских защитников.

Об этом сказал заместитель командира 2-го десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Сергей Поемчук, в эфире телемарафона. "Оперативная обстановка сверхсложная, однако остается контролируемой. Враг пытается продавить нашу линию обороны и захватить Торецк, чтобы идти дальше", - отметил он.

По его словам, для оккупантов Торецк является стратегическим населенным пунктом, который должен открыть им дорогу на Константиновку, Краматорск и Славянск. "В первую очередь на Славянск, потому что с 2022 года у них стояла задача любой ценой взять этот город", - сказал Поемчук.

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Он рассказал, что враг задействует все, что возможно - от живой силы, которую он никогда не жалеет до тяжелой бронетхники, КАБы, ФАБы, артиллерию. По его словам, противник пытается прорваться, однако ВСУ не позволят им это сделать.

Поемчук отметил, что в его подразделении есть потребность в закупке дронов Heavy Shot. "Этот ударный БПЛА является уникальной украинской разработкой, которая имеет много положительных отзывов. Враг уже давно прозвал их Баба Яга и боится как черт ладана. Именно этот ударный БПЛА имеет грузоподъемность до 40 кг, что позволяет использовать надлежащие боеприпасы по врагу, заходы в его тыл, уничтожать скопления противника, его легкобронированную технику, фортификационные сооружения и не давать продвигаться", - рассказал он.

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Боец ВСУ Евгений Иевлев рассказывал, что в Донецкой области продолжаются жесткие боевые столкновения. Оккупанты сосредоточили значительные усилия на Торецком направлении и пытаются там продвинуться. Он добавил, что это не самое большое боевое столкновение за время войны, но направление очевидно является приоритетным для оккупантов, и здесь они развивают активные боевые действия.

В то же время он отметил, что россияне не смогли пойти на этом направлении в лобовую атаку, потому что линия обороны достаточно прочно построена и хорошо держится.

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