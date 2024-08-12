Ее можно использовать как в лесных чащах, так и в городской застройке.

Бойцы подразделения Kurt & Company из состава 28-й отдельной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода используют в службе "робособаку".

Соответствующие фото обнародовали сами бойцы подразделения. Военные уточнили, что используют эту разработку на Торецком направлении, особенно в районе самого Торецка.

Как добавил Милитарный, вероятно, "робособака" используется для разведки, в этом ей помогает большая проходимость, скорость и малозаметность. При этом, судя по снимкам этот дрон используется для ведения разведки в том числе и в зданиях.

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Дрон имеет камуфляжную окраску и специальную ручку для быстрой переноски.

Для ведения разведки на местности дрон оснащается маскировочной сеткой. Размеры таких дронов позволяют им быстро и незаметно передвигаться, проходить через узкие места, застройку и заросли. К тому же, на них можно монтировать разнообразные модули.

Аналитики издания напомнили, что в вооруженных силах разных государств подобные дроны уже давно используются. Такие небольшие и высокомобильные дроны могут применяться для выполнения широкого спектра задач, начиная от разведки и логистики, заканчивая атаками.

Ситуация на Торецком направлении

Оккупантам удалось продвинуться на Торецком направлении в Донецкой области. Согласно данным аналитиков DeepState, оккупанты продвинулись возле Пантелеймоновки, в Северном, Нью-Йорке и его окрестностях.

Кроме того, по данным Генштаба, при поддержке авиации армия РФ четыре раза пыталась пробить оборону на Торецком направлении, вблизи населенных пунктов Железное, Дружба и Нью-Йорк.

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