В Крынках не проходит ни дня, чтобы "ты ни в кого не стрелял, или в тебя не стреляли", рассказал защитник по имени Виталий.

Операция в Крынках Херсонской области является одной из самых сложных для Вооруженных сил Украины за время войны, развязанной Россией. Морские пехотинцы говорят, что в Крынках "жить можно – выйти нельзя".

"В Крынках у нас был колодец, из которого набирали воду то мы, то они. Чтобы пройти к колодцу, пришлось идти на штурм. Это их территория была, нас крыли. Кто-то подбегал к колодцу, осторожно набирал воду. Когда мы их уже выбили, они напоследок просто бросили туда "двухсотого" – чтобы отравить воду, чтобы не досталась нам", – рассказал "Громадському" морской пехотинец из 35-й бригады по имени Виталий.

Для мужчины операция на левом берегу Херсонщины стала первой, в которой он участвовал. Он говорит, что в Крынках не проходит ни дня, чтобы "ты ни в кого не стрелял, или в тебя не стреляли".

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"На других направлениях штурмовые группы заходят на два-три дня, идут на штурм, а потом их меняют, чтобы они пошли на отдых. Здесь такого нет. Да, тебя сменят – но это будет дом в ста метрах от места штурма. И эти штурмы очень интенсивные. У нас были штурмы по четыре часа подряд", – рассказал Виталий.

Но самой сложной частью этой операции являются не сами бои, а переправа через Днепр, рассказывают военные. Так, боец по имени Александр отметил, что воины заходили в Крынки на ограниченное время для штурмов, "лодочники" должны были плавать туда ежедневно, еще и по одному и тому же маршруту, который хорошо известен врагу.

"Крынки – это самая сложная операция, которая была на моей практике. Через поле боя, через условия сражений, через преодоление водных преград. Немного армий воевали в реках. Это уникальный опыт", – подчеркнул он.

В то же время Виталий говорит, что "когда ты заходишь в Крынки, ты понимаешь, что это не на два дня, не на три, не на неделю; когда ты садишься в лодку, то понимаешь: это минимум месяц". Штурмы в этом населенном пункте происходят ежедневно.

Эвакуация раненых оттуда может растягиваться на недели – за время операции враг изучил и пристрелял все пути, по которым сплавляются морские пехотинцы.

"Только ребят наших жалко. И девочка наша там погибла – с позывным "Отаман". Несколько дней назад я услышал, как парень, который уже три года на большой войне и прошел освобождение Херсонщины и Старомайорск, кричал, когда погиб его побратим", – говорит боец.

Война в Украине: важные новости

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала суток, 27 июня, и по состоянию на 22:00 на передовой было зафиксировано 119 боевых столкновений. Самыми горячими направлениями оставались в течение дня Торецкое, Покровское и Кураховское. Ситуация в районах боевых действий сложная, впрочем, под контролем наших защитников.

Тем временем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские оккупационные войска не способны осуществить "большой прорыв" на поле боя в Украине. Он отметил, что украинские защитники наносят тяжелые потери россиянам ударами вглубь РФ и временно оккупированных территорий.

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