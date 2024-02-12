По словам ветерана АТО, с каждым ракетным ударом у Украины остается все меньше ракет для ПВО.

Украина столкнулась с "ужасным" дефицитом снарядов на фронте и ракет для ПВО. Об этом сообщил военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий.

"То, что сейчас происходит – это уже ужасный дефицит. 2000 снарядов в сутки с линией фронта в 1500 км – это ни о чем. 152мм советские, 155-мм натовские и 120 мины – по всем ним уже острый дефицит. Как это выглядит. Если раньше надо было достать координаты целей, передать их артиллерии и дальше стояли вопросы: успеет убежать или не успеет, то сейчас собирается информация по многим целям и приходится выбирать, на что тратить снаряды. И каждый день приходится делать такой болезненный выбор", - отметил Дикий.

По его словам, ситуацию с нехваткой снарядов в Украине можно сравнить с тем, что было в начале 2022 года. Кроме артиллерийских боеприпасов, Украине также не хватает ракет для систем ПВО, считает эксперт.

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"Что касается ПВО, то ракеты - так же, как и снаряды, – это расходный материал. И с каждым массированным ракетным ударом его становится все меньше. И я боюсь, что сейчас мы уже находимся в той ситуации, когда приходится выбирать по системам ПВО средней дальности. Нам надо определять - усиливать ли прифронтовые участки, но в таком варианте мы должны понимать, что меньше ракет останется для обороны тыла", – сказал Дикий.

Он также добавил, что сейчас РФ применяет авиацию за линией фронта, но совсем скоро эта ситуация может измениться.

"Не будем забывать, что пока что вся российская авиация у нас действует из-за линии фронта, к тому же издалека. Они боятся не то что ее перелетать, они боятся даже к ней подлетать. А ведь когда они почувствуют, что у прифронтового ПВО закончились ракеты, тогда это будет совсем другая история. Если они начнут долетать даже непосредственно до линии фронта и бить из нее КАБами – это будет совсем другая история", – пояснил эксперт.

Что касается ПВО, Дикий считает, что их недостаток Украина может покрыть поставками из Европы. Впрочем, он не имеет такой уверенности в отношении артиллерийских снарядов.

"Здесь есть надежда, что что-то могут наскрести европейцы, в отличие от артиллерийских снарядов, которые нужны именно миллионами. Их у европейцев физически нет. Ракеты же нужны десятками, максимум - сотнями. И здесь есть надежда, что кроме Америки есть что-то у других наших союзников, их по Европе и ищут", - сказал ветеран АТО.

Нехватка снарядов у Украины: что стоит знать

Из-за нехватки боеприпасов ВСУ придется уступать некоторые позиции. Об этом сказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. По его мнению, речь идет не о критических территориальных потерях, но и о расширении освобожденных территорий сейчас невозможно говорить.

По данным Business Insider, Россия сохраняет преимущество в артиллерийских боеприпасах с начала войны и за последние месяцы это преимущество продолжает расти - Украина сейчас выпускает лишь 2 000 снарядов в день, тогда как Россия - 10 000 снарядов в день.

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