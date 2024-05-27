На Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений, часть боев продолжается уже длительное время.

С начала суток общее количество атак российских оккупантов по всей протяженности фронта приблизилось к 80. Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины, украинские войска продолжают ведение оборонительной операции.

"Общее количество вражеских атак по всей протяженности фронта с начала суток приблизилось к 80. Покровское направление остается зоной наиболее интенсивных боевых действий", - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений, при этом часть боев продолжается уже длительное время.

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"Российские захватчики наносят авиационные удары на севере Харьковщины с применением управляемых авиабомб. В настоящее время враг нанес уже не менее 25 ударов КАБами. В частности две такие авиабомбы применил по самому Харькову", - отметили в Генштабе.

В то же время украинские войска "берут большую плату с россиян за их попытки продвинуться на Харьковском направлении". Так, общие потери противника с начала суток в живой силе составляют уже 137 человек погибшими и ранеными и 18 единиц вооружений и военной техники. Уничтожен один танк оккупантов, по четыре единицы авто и спецтехники; повреждены две боевые бронемашины, два автомобиля и четыре артиллерийские системы.

"На Купянском направлении российские войска девять раз пытались прорвать наши оборонительные рубежи. И также понесли значительные потери - около десятка оккупантов убиты, полсотни ранены. Среди уничтоженного вооружения захватчиков - современная станция радиоэлектронной борьбы "Серп-ВС5". Повреждены две российские пушки", - говорится в сообщении.

На Северском направлении количество штурмовых действий россиян возросло до шести, а на Краматорском - до восьми. Враг продолжает усиливать давление на Часов Яр и его окрестности.

"На Покровском направлении наши воины с начала суток отражали 21 атаку оккупантов. Украинским защитникам нелегко, но ситуация контролируемая", - отметили в Генштабе ВСУ.

На Времовском направлении российские захватчики не прекращают попыток атаковать, применяя при этом авиацию и управляемые авиационные бомбы. Вблизи населенных пунктов Старомайорское и Урожайное было отражено девять штурмовых действий противника, по этим же селам враг наносил также удары с воздуха.

Кроме того, на Приднепровском направлении произошло уже пять боевых столкновений на плацдармах на левом берегу реки Днепр.

"На остальных направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Нашей группировке войск определены и доведены задачи для усиления устойчивости обороны. Украинские защитники продолжают сдерживать врага и наносить ему максимальные потери", - подчеркнули в Генштабе.

Российские потери в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее в Ситуационном центре Министерства обороны Украины заявили, что в течение прошлой недели, с 20 мая по 26 мая, Силы обороны Украины нанесли российским оккупантам немалые потери.

Так, вражеские потери в личном составе составляют 8 тыс. 650 захватчиков. Также было уничтожено 81 танк, 153 боевые бронированные машины и 244 артиллерийские установки российских оккупационных войск.

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