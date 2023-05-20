Еще до недавнего времени российские захватчики пытались атаковать украинские позиции 5-7 раз в сутки, а теперь проводят только одну атаку в день.

На Купянско-Лиманском направлении количество атак российских оккупантов в последние двое суток существенно уменьшилось, сообщил спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона.

"До последнего времени они пытались делать где - то 5-7 атак на Купянско-Лиманском направлении. В последние двое суток мы наблюдаем, что они способны провести, как правило, одну атаку", - сказал Череватый.

В частности, по его словам, так было и в эти сутки.

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"В районе Белогоровки они пытались штурмовать наши подразделения, понесли потери и отступили. 32 оккупанта были убиты, 79 получили ранения и одного взяли в плен", - сказал Череватый.

Кроме того, спикер уточнил, что на этом направлении действует только российское регулярное войско, которое больше пытается обстреливать дальним огнем украинские позиции, и меньше атакует.

"Уже больше месяца такая тенденция наблюдается. 509 раз он обстрелял за эти сутки всеми калибрами и артиллерийскими системами наши позиции и совершил 12 авианалетов", - добавил Череватый.

Война в Украине - актуальное

Как сообщал УНИАН, в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 речь шла о том, что на Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары возле Григоровки, Ольшаной и Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголевка, Новомлинск, Петропавловка, Западное, Масютовка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

Кроме того, на Лиманском направлении в течение минувших суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новолюбовка и Дубрава Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Студенок Харьковской области; Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.