Враг пытается создать дополнительные точки напряжения используя тактику действий ДРГ.

Одна из российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) осуществила попытку захода в населенный пункт Сотницкий Казачок. Об этом сообщила Оперативно-тактическая группировка "Харьков" в Facebook.

В сообщении сказано, что этот населенный пункт находится непосредственно на линии государственной границы.

Также отмечается, что в зоне ответственности ОТГ "Харьков" российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на направлениях Волчанск и Липцы. При этом вдоль линии государственной границы враг пытается создать дополнительные точки напряжения используя тактику действий ДРГ.

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"Одна из таких групп предприняла попытку захода в населенный пункт Сотницкий Казачок, который находится непосредственно на линии государственной границы", - сообщают в ОТГ "Харьков".

Отмечается, что подразделения Сил обороны Украины продолжают мероприятия по выявлению и уничтожению остатков вражеской группы.

Война в Украине - российские ДРГ

Как сообщал УНИАН, Россия отправляет достаточно профессиональные диверсионно-разведывательные группы для проникновения через украинскую границу.

Спикер Оперативно-тактической группировки войск "Север" Вадим Мысник отмечал, что наша разведка отслеживает действия сил, находящихся по ту сторону границы и все время работают профессиональные диверсанты именно со стороны РФ.

По словам Мысника, украинские защитники применяют определенные тактические приемы, чтобы даже на подходе к границе была возможность выявлять и уничтожать группы оккупантов.

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