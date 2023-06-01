ВСУ пытается отвечать более точными артиллерийскими ударами по позициям врага.

На востоке враг использует около 30 тысяч снарядов в сутки. Бойцы Вооруженных сил Украины пытаются удерживать паритет.

"В среднем в нашей операционной зоне оккупанты используют около 30 тысяч снарядов в сутки. Тем не менее, мы отвечаем им тем, что с помощью более точного оружия стараемся гораздо точнее применять нашу артиллерию и именно этим достигаем паритета с врагом", - рассказал спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона.

По словам Череватого, у врага еще есть достаточно артиллерийских запасов. Однако, оккупанты не могут, как раньше, по всей линии фронта, в постоянном режиме, использовать артиллерию. Но на тех участках, где они сосредотачивают все свои усилия, могут достаточно мощно наносить удары.

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Враты России в Украине по состоянию на 1 июня - что известно

По данным Генералного штаба Украины, Силы обороны за минувшие сутки, 31 мая, уничтожили 460 российских захватчиков и несколько десятков единиц вражеской техники.

Таким образом, общие потери армии Российской Федерации с 24 февраля 2022 года по 01 июня 2023 года среди личного состава достигли 208 370 оккупантов, среди которых как кадровые военные, так мобилизованные и наемники различных ЧВК.

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