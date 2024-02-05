Кроме того, Наев поделился, какими были действия Сил обороны в первые дни полномасштабной войны.

Украинские военные сделали много работы, готовясь к нападению со стороны РФ, а также в первые дни полномасштабного вторжения. Это позволило не допустить больших масштабов оккупации, заявил командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Генералами, офицерами и сержантами нашего командования было сделано очень много: во-первых, установлена дата и время возможного вторжения на территорию Украины, что способствовало своевременному приведению Сил обороны Украины в готовность к отражению агрессии; благодаря выполненным мерам удалось минимизировать потери в личном составе, военной технике и подготовиться к отпору вооруженной агрессии", – рассказал он.

Кроме того, было осуществлено оперативное развертывание Сил обороны. Это, по словам Наева, стало основой для действий Сил обороны Украины по отражению вооруженной агрессии РФ.

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"В-третьих, было остановлено продвижение противника на Одессу. Благодаря этим действиям Украина сохранила выход к Черному морю, а врагу не удалось оккупировать большую часть Николаевской и Одесской областей. В-четвертых, не было допущено окружение группировки Объединенных сил на востоке. И последнее – созданы условия для освобождения Харьковщины", – подчеркнул генерал-лейтенант.

Также было сделано и делается немало работы для обеспечения устойчивости украинских границ и воздушного пространства государства.

"Образованные нами мобильные огневые группы оснащены современным вооружением и обучены поражать цели на максимально допустимом расстоянии. Под руководством наших специалистов построена долговременная линия обороны", – резюмировал Наев.

Война в Украине: это стоит знать

Минобороны Нидерландов подготовит к поставкам Украине еще шесть истребителей F-16. Таким образом, количество самолетов, которые передаст страна, достигло 24 единиц.

Тем временем немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг говорит, что Украине нужно мобилизовать больше людей. Это необходимо для восполнения потерь на фронте и восстановления боевых подразделений.

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