Сообщается, что под завалами, вероятно, еще могут находиться люди.

Днем 25 сентября российские войска сбросили на город Краматорск Донецкой области управляемые авиабомбы, сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram.

Обновлено. По состоянию на 18:30 известно о двоих погибших и 19 раненых, сообщил чиновник:

"Предварительно россияне ударили двумя управляемыми авиабомбами… Поисково-спасательная операция продолжается - под завалами, вероятно, могут находиться люди".

По состоянию на 17:30 было известно о двоих погибших и 12 раненых, среди которых - трое детей.

В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что в Краматорске частично разрушены и повреждены многоэтажные дома, продолжается спасательная операция.

Удар по гостинице в Краматорске - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, Россия ударила по гостинице в Краматорске Донецкой области 24 августа 2024 года.

Среди раненых было пятеро журналистов иностранного медиа 38, 40, 41, 41, 46 и 58 лет. Кроме того, были ранены 60-летний сотрудник отеля, а также 32 и 34-летняя женщины, которые на момент обстрела находились в своих домах.

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