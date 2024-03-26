Оккупанты сегодня свои "Шахеды" нацеливали в том числе на мосты.

Силы обороны показывают всему миру, как можно уничтожать российскую авиацию, поэтому и в дальнейшем будут применяться такие хитрости, которые нанесут болезненный удар врагу в самый неожиданный момент. Об этом сказал представитель Воздушных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона.

Он отметил, что российские оккупанты продолжают использовать циничную тактику, атакуя объекты стратегической и гражданской инфраструктиры.

"Этой ночью те 12 "Шахедов", которые летели из Курской области и Крыма, должны были ударить по мостам и другим объектам инфраструктуры, однако мобильные группы и ПВО показали свою эффективность", - подчеркнул Евлаш. По его словам, врагу даже не помогает перекраска "Шахедов" в черный цвет, потому что наши защитники их все равно вычисляют и эффективно работают - и при плохой погоде, и ночью.

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Евлаш отметил, что в последнее время враг достаточно мощно атакует инфраструктурные объекты. "Конечно, это связано с различными факторами, в том числе враг постоянно меняет тактику, пытается найти слабые щели в нашей системе ПВО, и мы должны проявлять смекалку, маневренность и нестандартный подход, чтобы выявлять эти угрозы и применять наше вооружение", - добавил он.

По его словам, враг будет атаковать и дальше, потому что основная его цель - это дестабилизация обстановки внутри страны, чтобы заставить Украину к "нестандартным действиям".

Евлаш также отметил, что враг продолжает применять свои самолеты, различного типа штурмовики для сброса управляемых авиабомб (КАБов).

"У противника осталось еще много таких советских бомб, которые они модернизируют для того, чтобы наносить удары", - сказал он. При этом добавил, что противник боится в последнее время залетать в зону поражения наших систем ПВО после недавнего "сушкопада", когда было сбито более 10 самолетов, но все же террор продолжается. По его словам, российские оккупанты используют управляемые авиабомбы, чтобы наносить максимальные поражения, в том числе и по гражданской инфраструктуре.

Ночная атака РФ на Украину - что известно

Как сообщал УНИАН, ночью 26 марта российские оккупанты атаковали территорию Украины 12 ударными БпЛА типа "Shahed". Воздушные силы ВСУ отметили, что дроны были запущены с мыса Чауда в оккупированном Крыму и российской Курской области. Кроме этого, враг нанес удар двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 в направлении Донецкой области.

Воздушное нападение отражали мобильные огневые группы Сил обороны Украины в Николаевской и Харьковской областях. Сбиты все 12 "шахедов".

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