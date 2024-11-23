Морские пехотинцы справились со сверхсложной операцией.

Бронегруппа 505 отдельного батальона морской пехоты успешно эвакуировала раненых бойцов с переднего края поля боя.

Как сообщили в Военно-морских силах ВСУ, ситуация казалась безвыходной, но морпехи блестяще справились с задачей. Об этом ВМС ВС Украины сообщили на своей странице в Facebook.

"Это была сверхсложная операция по нескольким причинам: на протяжении всего маршрута на авто охотились вражеские FPV, а дорогу контролировала артиллерия противника", - говорится в сообщении.

На видео, которое обнародовали военные, можно увидеть как группа эвакуации выезжает за ранеными бойцами, которые были в непосредственной близости от врага. Путь к точке эвакуации проходит через открытую местности, и маршрут контролируют операторы дронов. Говорится, что морпехи начинают вывозить раненых, и в это время враг попадает в авто, но морских пехотинцев это не остановило.

В течение всего обратного пути российские оккупанты не оставляют попыток уничтожить машину эвакуации. Раскрыты такие детали инцидента:

"Потеряв три колеса, группа продолжает движение... Машина эвакуации направляется в место, где раненым оказывают помощь".

В центре внимания война в Украине - что уже сообщалось

Как сообщал УНИАН, в Курской области РФ группа бойцов 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского попала в окружение и вызвала огонь артиллерии на себя, чтобы не сдаваться в плен и уничтожить как можно больше российских оккупантов. На удивление после артиллерийского удара им удалось выжить, а россиянам, которые их окружили, - нет. Часть истории пересказали сами "окруженцы".

По словам бойцов, они остались прикрывать отход раненых в Любимовке, и в результате 9 морпехов оказались заблокированными в здании, окруженном россиянами. Когда на место прибыли побратимы, им пришлось вступить в бой с россиянами.

Украинцы оказались в окружении, стрельба по ним велась с разных направлений, из разного вида оружия - РПГ, пулеметами, их забрасывали гранатами. В то же время морпехи били в ответ и не подпускали россиян близко к себе, но, когда мимо них проехала вражеская техника, поняли, что ситуация обостряется. Поэтому было принято коллективное решение - принять огонь на себя.

Вас также могут заинтересовать новости: