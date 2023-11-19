На ситуацию может влиять короткий световой день.

Спикер Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал, как может пройти эта зима для Украины.

"Сезон штормов некоторое время будет продолжаться. Зимой усложняются немножко все эти процессы. Усложняется навигация. Впрочем, ожидать, что ледяные глыбы будут мешать выходить в море ... зимы достаточно теплые, порты не замерзают", - отметил Плетченук в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о том, как меняется ситуация на море с вхождения в зимний период, и что она может изменить в планах врага.

Так, по его словам, как-то в корне ситуация не будет меняться.

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"Единственное, что влияет, это то, что световой день довольно короткий. Это может повлиять. Это просто фактически расширяет возможности для применения в ночное время суток", - пояснил спикер.

В то же время он выразил мнение, что учитывая то, что это уже не первая зима в таких условиях, и то, что Украина приобрела соответствующий опыт и новые боевые способности, а также то, что потенциал врага снизился, по сравнению с прошлым годом, то "к этой зиме мы лучше подготовлены и она должна пройти чуточку легче, чем прошлая".

Кроме того, говоря об общей ситуации в акваториях Черного и Азовского морей, Плетенчук отметил, что пока вражеских кораблей в море вообще не наблюдается. Прежде всего - из-за непогоды.

"Уже фактически сутки достаточно сильно штормит. Сильный ветер чувствуется и в Одессе. Поэтому, в принципе, это, пожалуй, основная причина, почему враг не выходит сейчас в открытое море", - сказал он и добавил, что погода мешает и вражеской авиации в акватории Черного моря.

Также на вопрос о том, сколько вообще у россиян остается надводных и подводных ракетоносителей, и каким может быть потенциальный массовый залп, Плетенчук отметил, что у них "10 носителей постоянных", пять из которых – подводные.

"Подводные имеют четыре шахты, надводные обычно имеют восемь. Можно считать... Залп, в принципе, довольно немаленький. Попутно хочу напомнить, что в начале полномасштабного вторжения мы видели залпы и более крупные. И применение одновременно всех единиц маловероятно", - сказал он.

Развитие войны в Украине - прогноз The Economist

Издание The Economist отметило, что контрнаступление Украины остановилось "далеко за пределами" заявленной минимальной цели и война, возможно, вступила в период военного тупика, следовательно, следующий год будет тяжелым и опасным периодом для Украины.

Также отмечается, что Россия накапливает запасы ракет и, вероятно, снова нападет на энергосистему Украины.

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