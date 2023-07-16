Владимир Артюх заверил, что угрозы для жителей не было.

Взрывы слышали жители Сум и Сумского района вчера, 15 июля, но никакой информации об этом не было. Местные власти сегодня заверили, что взрывы не несли угрозы для жителей.

"Взрывы, которые вы вчера ночью слышали в Сумах и Сумском районе, для мирных жителей угрозы не несли", - сообщил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх в Telegram.

По его словам, в условиях войны не обо всем можно говорить. Чиновник призвал сохранять информационную тишину.

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"Не обо всем сейчас можно говорить, поймите: война и по ту сторону границы нас тоже читают. Потому сохраняем информационную тишину. Скажу одно: "Спасибо нашим защитникам!" - подытожил чиновник.

Ночная атака РФ на Украину в ночь на 15 июля - главные новости

В ночь на 15 июля в некоторых областях Украины объявляли воздушную тревогу. Позже в воздушных силах ВСУ сообщали, что была угроза применения баллистического вооружения и ударных дронов.

При этом ночью жители Запорожья слышали взрывы. Утром руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что на Запорожском направлении "работа была мощная, работали силы противовоздушной обороны".

В свою очередь секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что оккупанты повредили инфраструктурный объект.

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