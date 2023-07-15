В Запорожской область было попадание, есть разрушения и пострадавший.

В ночь на 15 июля российские оккупанты нанесли удары по южным регионам Украины, применяя иранские дроны-камикадзе. На Николаевщине были уничтожены три беспилотника типа "Шахед". На Запорожском направлении есть "прилет".

"Ночь была неспокойной, поскольку враг не оставляет замыслов относительно Юга, Юг ему стоит ему поперек горла. В частности, в тех направлениях, которые непосредственно прилегают к прифронтовым территориям. Там, где враг видит возможное сосредоточение резервов Сил обороны. Он нервничает, не понимая, откуда ждать очередного удара. Страдает на Запорожском направлении, где на суше его существенно притесняют наши подразделения, и очень обеспокоен тем, как будут развиваться события через реку Днепр. Именно поэтому атаки не прекращаются. ... Этой ночью в Николаевской области были уничтожены три беспилотника типа "Шахед", которыми враг пытался ночью атаковать южные регионы", – сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

На Запорожском направлении "работа была мощная, работали силы противовоздушной обороны".

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"К сожалению, есть попадания, но итоги ночной атаки еще подводятся", – добавила Гуменюк.

Обновлено (08:38): Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что в результате действий оккупантов этой ночью в одном из районов города был поврежден инфраструктурный объект.

"К сожалению, есть пострадавший человек. Мужчина в состоянии средней тяжести доставлен в медицинское учреждение. Повреждение получил и жилищный фонд – в четырех многоэтажных домах вылетели окна. На месте работают все соответствующие службы и развернута палатка городского совета", – сообщил он.

"Суспільне" со ссылкой на Запорожскую ОВА уточняет, что армия РФ дважды атаковала окраину областного центра с применением БПЛА.

Ночная атака по Украине-это надо знать

В ночь на 15 июля по несколько раз объявляли воздушную тревогу в южных областях Украины – Николаевской, Херсонской, Запорожской.

В воздушных силах сообщали, что причина объявления тревоги – угроза применения баллистического вооружения и ударных БПЛА.

В 1:25 "Суспільне" со ссылкой на корреспондентов сообщило, что в Запорожье было слышно два взрыва.

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