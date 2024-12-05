Эксперты из США, Великобритании, стран-членов Европейского союза, Украины и России в рамках недавней дискуссии составили "победную стратегию прекращения войны", передают в Atlantic Council.
Указанная "стратегия" состоит из девяти пунктов и представлена как "политические рекомендации для будущей администрации США". Она требует возможного членства Украины в НАТО и Европейском союзе. Выработали ее в рамках дискуссии, которая состоялась в Мичиганском университете 2–3 декабря.
"У президента Дональда Трампа есть возможность провести более эффективную кампанию давления на Россию и добиться прекращения войны. Это помешает России и ее союзникам и снизит вероятность Третьей мировой войны, - передает Atlantic Council. - Интересы США будут продвигаться, если Украина останется свободной и суверенной, а Россия потерпит неудачу в своей агрессивной войне и будет сдержана в будущем".
Рекомендации экспертов для следующей администрации США включают:
- Скорейшее прекращение огня по существующим линиям может приостановить высокоинтенсивную войну. Прекращение огня должно быть обеспечено войсками на местах. Европейские члены НАТО должны возглавить эти усилия при поддержке США.
- Гарантии обороны будут предпосылкой для прочного прекращения войны. Окончательное членство в НАТО является оптимальным способом обеспечения суверенитета и безопасности Украины.
- Защита Украины со стороны НАТО может быть построена на основе ее ресурсов, боевого духа, передовых военных технологий и закаленной в боях армии. Эта армия должна быть усилена внешней поддержкой.
- Гарантия обороны НАТО будет применяться только к той части украинской территории, которая находится под контролем украинского правительства.
- Соединенные Штаты и Европа не должны признавать претензии России на украинскую территорию и отвергать любое изменение границ силой.
- Как член НАТО, Украина обязуется восстановить свою территориальную целостность в пределах своих международно признанных границ мирными и дипломатическими средствами.
- Европа должна сделать больше для безопасности Украины и своей собственной.
- Соединенные Штаты и их союзники нуждаются в новой политике сдерживания России.
- Действия, описанные здесь, принесут мир в Европу, укрепят безопасность и процветание Соединенных Штатов и их союзников, обеспечат сдерживание потенциальных агрессоров и восстановят американское мировое лидерство.
Указывается, что ни один из участников дискуссии "не несет ответственности за рекомендации, и участие не обязательно подразумевает одобрение всех рекомендаций".
Сценарии прекращения войны в Украине - что сообщалось
Напомним, Bloomberg со ссылкой на источники писал, что союзники Украины стремятся поставить Киев в наилучшее положение для отражения российских наступлений или перед переговорами о возможном прекращении огня.
Отмечалось, что в указанных целях НАТО удваивает усилия, чтобы поспешить передать Украине большее количество оружия, поскольку силы Киева "медленно сдают позиции". А правительства стран-союзников Украины начали рассматривать различные сценарии прекращения войны.