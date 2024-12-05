Указанная стратегия требует возможного членства Украины в НАТО и Европейском союзе.

Эксперты из США, Великобритании, стран-членов Европейского союза, Украины и России в рамках недавней дискуссии составили "победную стратегию прекращения войны", передают в Atlantic Council.

Указанная "стратегия" состоит из девяти пунктов и представлена как "политические рекомендации для будущей администрации США". Она требует возможного членства Украины в НАТО и Европейском союзе. Выработали ее в рамках дискуссии, которая состоялась в Мичиганском университете 2–3 декабря.

"У президента Дональда Трампа есть возможность провести более эффективную кампанию давления на Россию и добиться прекращения войны. Это помешает России и ее союзникам и снизит вероятность Третьей мировой войны, - передает Atlantic Council. - Интересы США будут продвигаться, если Украина останется свободной и суверенной, а Россия потерпит неудачу в своей агрессивной войне и будет сдержана в будущем".

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Рекомендации экспертов для следующей администрации США включают:

Скорейшее прекращение огня по существующим линиям может приостановить высокоинтенсивную войну. Прекращение огня должно быть обеспечено войсками на местах. Европейские члены НАТО должны возглавить эти усилия при поддержке США.

Гарантии обороны будут предпосылкой для прочного прекращения войны. Окончательное членство в НАТО является оптимальным способом обеспечения суверенитета и безопасности Украины.

Защита Украины со стороны НАТО может быть построена на основе ее ресурсов, боевого духа, передовых военных технологий и закаленной в боях армии. Эта армия должна быть усилена внешней поддержкой.

Гарантия обороны НАТО будет применяться только к той части украинской территории, которая находится под контролем украинского правительства.

Соединенные Штаты и Европа не должны признавать претензии России на украинскую территорию и отвергать любое изменение границ силой.

Как член НАТО, Украина обязуется восстановить свою территориальную целостность в пределах своих международно признанных границ мирными и дипломатическими средствами.

Европа должна сделать больше для безопасности Украины и своей собственной.

Соединенные Штаты и их союзники нуждаются в новой политике сдерживания России.

Действия, описанные здесь, принесут мир в Европу, укрепят безопасность и процветание Соединенных Штатов и их союзников, обеспечат сдерживание потенциальных агрессоров и восстановят американское мировое лидерство.

Указывается, что ни один из участников дискуссии "не несет ответственности за рекомендации, и участие не обязательно подразумевает одобрение всех рекомендаций".

Сценарии прекращения войны в Украине - что сообщалось

Напомним, Bloomberg со ссылкой на источники писал, что союзники Украины стремятся поставить Киев в наилучшее положение для отражения российских наступлений или перед переговорами о возможном прекращении огня.

Отмечалось, что в указанных целях НАТО удваивает усилия, чтобы поспешить передать Украине большее количество оружия, поскольку силы Киева "медленно сдают позиции". А правительства стран-союзников Украины начали рассматривать различные сценарии прекращения войны.

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