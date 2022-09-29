Российские штурмовики были сбиты в Баштанском районе

В небе над Николаевской областью сбиты два российских штурмовых самолета Су-25.

Об этом сообщает Служба связей с общественностью воздушного командования "Юг" в социальной сети Facebook.

"29 сентября, около 17:00 часов, в Баштанском районе Николаевщины воинами зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Пивдень" сбиты два российских штурмовика Су-25", - говорится в сообщении. Видео дня

Потери РФ в Украине

Как сообщал УНИАН, по последним данным Генерального штаба ВСУ, с 24 февраля по 29 сентября, в небе над Украиной было сбито 262 самолета и 224 вертолета.

Также известно, что за минувшие сутки украинская авиация нанесла 16 ударов по врагу: поражено скопление вооружения и техники

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