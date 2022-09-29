В небе над Николаевской областью сбиты два российских штурмовых самолета Су-25.
Об этом сообщает Служба связей с общественностью воздушного командования "Юг" в социальной сети Facebook.
"29 сентября, около 17:00 часов, в Баштанском районе Николаевщины воинами зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Пивдень" сбиты два российских штурмовика Су-25", - говорится в сообщении.Видео дня
Потери РФ в Украине
Как сообщал УНИАН, по последним данным Генерального штаба ВСУ, с 24 февраля по 29 сентября, в небе над Украиной было сбито 262 самолета и 224 вертолета.
Также известно, что за минувшие сутки украинская авиация нанесла 16 ударов по врагу: поражено скопление вооружения и техники