По его словам, делается все для того, чтобы побольше россиян сдавалось в плен.

Украина делает все для выполнения Женевской конвенции по содержанию военнопленных и обеспечивает условия, чтобы было больше желающих россиян сдавались в плен. Об этом сказал министр юстиции Украины Денис Малюська во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.

Он отметил, что "война - штука чрезвычайно сложная", в частности, и в вопросе военнопленных.

Отвечая на вопрос депутатов по поводу петиции о том, почему российским военнопленным предоставляется право на звонок к родным, хотя конвенция этого не предусматривает, Малюська отметил, что вопрос содержания военнопленных является крайне неоднозначным.

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"Мы никогда не устраиваем курорт для военнопленных, а нашей задачей является соблюдение Женевской конвенции в части коммуникации", - подчеркнул Малюська. По его словам, были переговоры с Красным крестом, который обращал внимание, что Женевская конвенция устарела и там предусмотрена только переписка с родными, но время меняется. Министр подчеркнул, что Украина создает для пленных такие условия, чтобы россияне понимали, что для них это не опасно и более охотно сдавались в плен.

Российские пленные в Украине

Как сообщал УНИАН, Украина регулярно открывает свой главный лагерь для военнопленных для Красного Креста, ООН и международных журналистов.

Украина разрешает российским военнопленным звонить домой. Для украинских военнопленных в РФ этот "спасательный круг" недоступен. И разгневанные украинские семьи требуют запретить телефонные звонки заключенным российским солдатам.

За три недели семьи украинских военнопленных собрали более 25 тысяч подписей под петицией о запрете звонков для российских военнопленных, однако ее отклонили.

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