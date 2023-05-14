Отмечается, что минимальный срок контракта составляет два года.

Боевиков "ДНР" заставляют переподписывать контракт с минобороны Российской Федерации на минимальный двухлетний срок. В случае отказа их будут отправлять на самые опасные участки фронта.

По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Министерство обороны РФ продолжает интегрировать незаконные вооруженные формирования так называемой "ДНР" в собственные вооруженные силы.

"Ко всему личному составу одной из бригад 1 армейского корпуса Вооруженных сил РФ доказано распоряжение, в котором бывшим военнослужащим так называемой "ДНР" поставлено обязательное условие по замене их военных билетов на военные билеты Вооруженных сил РФ, а также по переподписанию контрактов с Минобороны с минимальным сроком военной службы два года", - говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что в случае отказа, "ДНРовцев" будут отправлять на самые опасные участки фронта для участия в штурмовых действиях в составе передовых подразделений.

Мобилизация на оккупированных Россией территориях - последние новости

В апреле Мариупольский городской совет сообщил, что преподаватели оккупированных мариупольских вузов должны сообщить студентам встать на воинский учет. Таким образом, это может быть подготовка к "мобилизации" молодых мариупольцев.

Также поступала информация и о мобилизации мужчин на оккупированных территориях Украины.

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