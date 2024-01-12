Аналитики объяснили, позволит ли оккупантам способность РФ проводить ротации на оперативном уровне поддерживать общий темп локальных наступательных операций.

Российские оккупанты могут проводить плановые ротации благодаря преимуществу на Донбассе и отсутствию давления украинских контрнаступлений.

Об этом речь идет в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). "Российские войска удерживают инициативу на всей территории Восточной Украины, а отсутствие украинских контрнаступательных операций снимает давление на оперативное развертывание, которое ранее частично ограничивало способность россиян проводить ротации", - пояснили ситуацию эксперты.

Аналитики предположили, что концентрация всех боеспособных сухопутных войск РФ в Украине и постоянные усилия оккупантов по развертыванию сил могут позволить россиянам проводить в Украине плановые ротации на оперативном уровне.

Видео дня

В ISW отметили, что ранее наблюдали борьбу россиян за проведение ротаций на оперативном уровне с начала полномасштабного вторжения РФ и до контрнаступления ВСУ летом 2023 года. Как отметили аналитики, с лета 2023 года ISW не наблюдал массовых жалоб со стороны россиян на отсутствие ротаций на всем театре боевых действий.

Очевидная способность РФ генерировать силы со скоростью, равной российским потерям, предоставляет оккупантам возможность пополнять подразделения, которые российское командование отозвало с линии соприкосновения из-за деградации, а впоследствии возвращать эти пополненные подразделения на фронт.

При этом, как отметили аналитики, оккупанты не перехватили инициативу на поле боя в Херсонской области, а части и соединения, действующие вблизи украинского плацдарма на левом берегу Днепра, деградируют, не прилагая усилий для проведения ротаций на оперативном уровне.

В ISW предположили, что способность РФ проводить ротации на оперативном уровне позволит российским войскам поддерживать общий темп локальных наступательных операций на востоке Украины в ближайшей перспективе, но неясно, смогут ли они проводить эффективные ротации в долгосрочной перспективе или в случае интенсификации российских наступательных усилий или значительной украинской контрнаступательной операции.

Российские войска проводят в Украине преимущественно тяжелые пехотные атаки штурмовыми группами, которые не обязательно требуют большого количества техники или высокого уровня подготовки.

По мнению аналитиков, боевой потенциал оккупантов в Украине со временем может ухудшиться, поэтому, несмотря на ротацию, российские военные не смогут вести несколько значительных наступательных операций одновременно.

Численность оккупантов в Украине

Заместитель начальника Главного управления военной разведки генерал-майор Вадим Скибицкий сообщил, что российские войска в Украине насчитывают 462 тыс. военных, и что это весь сухопутный компонент их сил.

Большинство российских подразделений в Украине укомплектованы на 92-95% от их предполагаемой полной численности, и что размер российской группировки в Украине позволяет ему проводить ротации по всей территории военных действий. Скибицкий также заявил, что оккупанты отводят в тыл подразделения, численность которых составляет 50% и возвращают их на фронт после восстановления и пополнения.

Вас также могут заинтересовать новости: