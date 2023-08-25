Там отметили, что было очень много людей, которые изъявили желание помочь, поэтому органы власти и местного самоуправления формировали такие подразделения.

Более 16 тыс. человек изъявили желание стать добровольцами гражданской защиты после российской агрессии.

Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил директор Департамента организации мероприятий гражданской защиты ГСЧС Виктор Витовецкий. Он сказал, что добровольческие формирования гражданской защиты стали популярными именно в начале широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

"Было очень много людей, которые изъявили желание помочь, поэтому органы власти и местного самоуправления формировали такие подразделения", - сказал Витовецкий.

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Он отметил, что члены таких формирований могут выполнять работы, которые не требуют специальной подготовки, вместе с тем объем таких работ достаточно большой. Витовецкий уточнил, что речь идет о ликвидации последствий разрушения агрессором зданий, различных сооружений, инфраструктуры.

По его словам, в начале агрессии была значительная активность граждан, на сайте ГСЧС все желающие могли зарегистрироваться и оказывать помощь в своих регионах.

"Только через сайт ГСЧС было зарегистрировано более 16 тыс. анкет от граждан, изъявивших желание помогать в сфере добровольческих формирований", - сказал Витовецкий.

Добровольцы в Украине

В Украине многие добровольцы участвуют в боях, также работают парамендиками и волонтерами. Все они прибыли из разных стран мира. Так, несмотря на призывы президента США Джо Байдена к американцам не подвергать себя опасности, добровольцев из этой страны в Украине могут быть тысячи. В настоящее время известно о не менее 16 добровольцах из США, которые погибли, защищая Украину.

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