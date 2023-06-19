Авиация сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

За сутки силы обороны Украины нанесли удары по двум вражеским складам боеприпасов, трем пунктам управления противника и ряду мест сосредоточения его живой силы. Авиация сил обороны за сутки всего нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава российских оккупантов.

По инфомации Генеральный штаб ВСУ, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили три пункта управления, шесть районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, два склада боеприпасов, склад горюче-смазочных материалов, 14 артиллерийских подразделений на огневых позициях, три средства противовоздушной обороны и еще два важных объекта оккупантов.

Как отмечает Генштаб, Российская Федерация продолжает убивать мирное население Украины, и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам.

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В течение суток российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив четыре крылатые ракеты "Калибр" и четыре иранские ударные БПЛА Shahed-136/131. кроме того враг нанес 32 авиационных удара, совершил около 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Атака России в ночь на 19 июня - главные новости

Ночью 19 июня российские войска нанесли удар на Южном и восточном направлениях четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" и четырьмя ударными дронами иранского производства Shahed-136/131. Пуски крылатых ракет осуществлялись с подводной лодки в Черном море, "шахедов" – с восточного побережья Азовского моря.

Все восемь воздушных целей уничтожены противовоздушной обороной в зонах ответственности воздушного командования "Юг "и воздушного командования "Восток".

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