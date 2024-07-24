Вероятно, россияне "начали что-то подозревать", говорит представитель ВМС.

В Азовском море не осталось военных кораблей российских оккупантов. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

"В Азовском море больше нет ни одного военного корабля рф. Кажется они начали что-то подозревать", – написал он в Facebook.

Других подробностей Плетенчук не раскрыл.

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Действия оккупантов в море

По мнению спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, россияне не отказались от планов по доминированию в Черном море и захвате украинского побережья. Однако способности реализовать эти планы – под вопросом.

По словам Плетенчука, "в своих снах они, конечно, доминируют даже в Мировом океане". Он отметил, что существование некоторых российских объектов, в том числе тех, которые обеспечивают военную логистику в Крыму, а также их группировки в зоне боевых действий на юге Украины, – временное явление.

"Поэтому планы, может, они и имеют, а вот с возможностями – беда, если даже свободно не могут использовать носители "Калибров". Воздушная составляющая – да, к сожалению, сейчас у них доминирует...", – добавил представитель ВМС ВСУ.

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