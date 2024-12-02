Арсен Дмитрик не отрицает, что Украина иногда совершает ошибки на тактическом уровне.

Сейчас между Нью-Йорком и Торецком, где держат оборону бойцы "Азова" ситуация тяжелая, но украинские защитники держатся. Об этом рассказал Арсен Дмитрик с позывным Лемко, который служит в "Азове" с 2014 года.

По его словам, противник проводит ежедневные штурмы и минимум раз в неделю пытается прорваться на технике. За 2,5 месяца защитники нанесли россиянам уже более тысячи потерь личного состава и почти десятки - техники.

"Напротив нас стоят наши давние "друзья" - Девятый полк "ДНР", сейчас уже мотострелковая бригада, которая была напротив нас в Широкино. Они стояли с Широкино по Чермалык, а с Чермалыка в сторону Нью-Йорка стояла Первая Славянская. И сейчас мы против них тоже воюем. Они первые наступали в 2022 году, очень сильно получили, но до того мы с ними воевали несколько лет. С их артбригадой "Кальмиус", тоже нашей давней знакомой, мы имели очень много артдуэлей, и сейчас против них снова воюем. Они там считают, что нам кровную месть надо дать, но что-то тяжело им дается", - сказал он в интервью с hromadske.

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Он рассказал, что наши военные говорят, что научили их воевать, потому что особенно в первые месяцы вторжения РФ многие из этих подразделений были более готовы, чем российская регулярная армия.

"Да, конечно, они практиками были, я того не скрываю. Мы внесли очень большую лепту в их обучение. Противник учится, и очень сильно учится. Сейчас новая тактика: они же города не берут, они их обходят", - заявил Лемко.

По его словам, в Торецк россияне зашли сверху.

"И почему они идут на многоэтажки? Потому что это по рельефу самая высокая точка - если они будут их контролировать, они оттуда будут держать всю логистику в Торецк. Я просто после ситуации на Покровском направлении и этих стремительных продвижений, боюсь смотреть на DeepState. Я много с кем об этом говорю. Действительно кое-где депресняк поймали, много разочарованных, потому что не знают, что дальше. Я всем говорю: это война, будут победы, будут поражения. Но нам надо делать правильные выводы и больше такого не допускать", - пояснил защитник.

Он не отрицает, что Украина иногда совершает ошибки на тактическом уровне, добавив:

Сейчас очень много здоровых бригад, с которыми очень приятно работать, то есть мы понимаем друг друга с полуслова и самое главное - помогаем друг другу. Сейчас приезжаешь в большинство бригад и они тебе и с БК помогут, и новые технологии дадут, новые идеи. Это взаимодействие, помощь друг другу - это как раз то, что еще держит нас, такой стержень.

Также Дмитрик ответил на вопрос, сколько еще военные могут держаться в условиях отсутствия нормальных ротаций и полноценных отпусков.

"Я оптимист: у меня стакан наполовину полон. Когда мы уходили в 2014 году, я не думал, что оно так затянется на 10 лет. Мы шли на год-два. Когда в 2022 году это все началось, все мы тоже думали, что за год-два все закончится. Мы уже три года воюем. Как? Не знаю. Это чудо. Чудо - это наши ребята, это наша пехота, это наши волонтеры, это наш тыл, как ни крути, это надо также признать. Я люблю историю. Даже если читать нашу историю Украины, сколько у нас было моментов потерять свою нацию? Очень много, даже за последние 100 лет. Как мы выживали? Чудом. И я надеюсь, что то чудо снова на нашей стороне", - добавил он.

Война в Украине - ситуация на фронте

Быстрое оперативное продвижение противника на Харьковщине Силам обороны удалось приостановить. Об этом сказал командир батальона "Ахилес" 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко.

По его словам, для противника Харьковская область является одним из приоритетов и первоочередная задача у них - оккупация Левобережного Купянска с последующим выходом на правый берег. В то же время Федоренко отметил, что за последний период Силам обороны удалось приостановить продвижение врага и потери территории на отрезке Купянска почти нет.

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