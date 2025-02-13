Вместе с тем, как признал офицер ВСУ, запаса боеприпасов, который у них есть, "хватит на две-три недели, может быть, на месяц".

Часть украинских военнослужащих не хотят мирного соглашения с Россией ни за какую цену, даже несмотря на то, что они отчаянно нуждаются в большей западной военной помощи. Об этом Associated Press на условиях анонимности и на фоне предстоящих переговоров рассказал офицер ВСУ, который, как он отметил, поддерживает связь с более чем 40 бригадами.

"Того запаса боеприпасов, который у нас есть в настоящее время, хватит на две-три недели, может быть, на месяц… Мы определенно не сможем справиться с этим самостоятельно", - заявил он.

Другая военнослужащая из воюющей на Востоке Украины 53-й бригады ВСУ скептически отнеслась к переговорам между президентами США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. По ее мнению, закончить войну можно только силой:

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"Если диалог - это один из способов повлиять на ситуацию, то пусть они говорят, но пусть это будет достаточно содержательно, чтобы мы почувствовали результаты этих переговоров… Условия неприемлемы для всех. То, что мы предлагаем, не работает для них, а то, что они предлагают, неприемлемо для нас. Вот почему я, как, наверное, и каждый солдат здесь, считаю, что это можно решить только силой".

Преращение огня в Украине - что сообщалось

Напомним, как писали в Financial Times со ссылкой на украинских и западных высокопоставленных чиновников, Трамп и Путин, вероятно, попробуют договориться о прекращении огня в Украине к Пасхе (20 апреля) или к 9 мая.

"После того, как Дональд Трамп начал прямые мирные переговоры с Москвой, минуя Киев и европейских союзников, российский президент сейчас как никогда близок к тому, чтобы получить то, чего он хотел от своего трехлетнего вторжения", - предупредили в издании.

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