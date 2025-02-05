Если нынешняя война на истощение будет продолжаться, Россия в конце концов неизбежно победит, считает Загороднюк.

Полномасштабная война РФ против Украины продолжается уже почти три года. По мере того, как нарастают спекуляции относительно возможных переговоров о ее завершении, важно понять, что это не обычная война за территории, которую можно решить определенными уступками, пишет в материале для Atlantic Council бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Цели Путина гораздо более амбициозные. Он ведет нынешнюю войну, чтобы подорвать существующую архитектуру международной безопасности и заменить ее новым мировым порядком, где горстка великих держав сможет доминировать над своими соседями. Мечта Путина об установлении нового мирового порядка отражается в его настоянии на двусторонних переговорах с Соединенными Штатами для обсуждения судьбы Украины и Европы без участия Украины или Европы", – говорится в материале.

Загороднюк акцентировал, что российский диктатор имеет целью продемонстрировать, что суверенитет является предметом переговоров, и донести мысль о том, что некоторые нации являются более равными, чем другие. По его словам, последствия такого подхода могут быть катастрофическими как для Украины, так и для Европы.

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Путин стремится установить мировой порядок, который будет руководствоваться "законами геополитических джунглей и определяться отсутствием безопасности и агрессией". По всему миру будут распространяться новые вооруженные конфликты, поскольку правила международных отношений заменит принцип "сила имеет право".

"Ситуация с международной безопасностью сейчас настолько серьезная и обострилась до такого уровня, что ее больше нельзя решить путем умиротворения России или поиска какого-то компромиссного мира. Вместо этого Россия должна проиграть в Украине, и должно быть видно, что она проигрывает. Сейчас это не так. Наоборот, Путин как никогда уверен в своей победе и не видит причин для прекращения войны. Он демонстрирует свою силу по всему миру и успешно строит коалицию авторитарных государств, включая Китай, Иран и Северную Корею, которые поддерживают войну в Украине и разделяют цель Москвы – свержение нынешнего мирового порядка", – акцентировал Загороднюк.

Сейчас Россия ведет работу и на "внутреннем фронте" – экономику страны поставили на военные рельсы, к тому же, Путин нашел партнеров, чтобы компенсировать разрушение связей с Западом. Правитель РФ открыто готовится к длительной войне. Путин надеется на недостаточную решимость Запада для противостояния Москве.

И для того, чтобы остановить войну, которую РФ ведет против Украины, нужно убедить кремлевского диктатора в том, что ее продолжение приведет к катастрофе для самой России. И такой подход требует ряда мер для ослабления позиций РФ как в экономическом, так и в военном плане.

Сами по себе трудности в экономике не приведут Путина за стол переговоров, он также должен быть вынужден столкнуться с перспективой военного поражения. Однако это потребует серьезных изменений в мышлении партнеров Украины. Сейчас Украина вынуждена вести оборонительную войну на истощение, чтобы нанести РФ как можно больше потерь. Но в России на это не обращают внимания, также страна-агрессор может задействовать огромные резервы рабочей силы для пополнения истощенных рядов своей армии.

"Если нынешняя война на истощение будет продолжаться, Россия в конце концов неизбежно победит. Вместо этого Украина должна быть готова победить Россию на поле боя. Украинские военные неоднократно демонстрировали свою способность побеждать Россию, но пока им не хватает военного потенциала для того, чтобы превратить локальные победы в победную позицию в войне. Это необходимо изменить", – пояснил экс-министр обороны.

По словам Загороднюка, если Запад предоставит Украине достаточно военной помощи, он мог бы заставить Путина переосмыслить войну и создать мощную силу для сдерживания, которая будет способна предотвратить дальнейшую агрессию со стороны РФ. В то же время другие действия лишь создадут паузу в военных действиях, и РФ использует ее для перевооружения и подготовки к следующей фазе своей войны против Запада.

"Цена остановки России в Украине высока, но она будет омрачена стоимостью нового авторитарного мирового порядка, если допустить успех путинского вторжения", – констатировал Загороднюк.

Война в Украине: вы могли это пропустить

Издание Bloomberg пишет, что мирный план президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине должен представить союзникам 14-16 февраля на Мюнхенской конференции спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог. Отмечается, что этот план предусматривает замораживание боевых действий на линии фронта.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин собирается втянуть в войну Беларусь. Он сказал, что РФ планирует весной, летом или осенью расположить войска в Беларуси.

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