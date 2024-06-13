Эффект изменения поля боя зависит только от мастерского применения оружия и его наличия, уверен Петр Черник.

Полковник запаса, военный эксперт Петр Черник прокомментировал недавнее заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о том, что в украинском войске надо менять армейскую психологию, передает 24 канал.

Как отметил Черник, надо мыслить милитаристскими категориями, и в связи с тем, что ВСУ насыщены огромным количеством бывших гражданских людей, необходимо поднимать уровень профессионализации и готовности к бою.

"Очень хорошо, что наконец принят правильный мобилизационный закон, который прописал подготовку всех взрослых мужчин в возрасте с 18 лет. Эффект изменения же самого поля боя зависит только от мастерского применения оружия и его наличия", - отметил полковник запаса ВСУ. Видео дня

По мнению Черника, главным оружием для Украины сейчас будет авиация и дальнобойные ракеты в достаточном количестве, и важно уничтожать логистику врага.

"Дальнобойные беспилотники, которые наносят имиджевые удары, например, уничтожение Су-57, РЛС "Воронеж-М", пусковых установок С-300 и С-400 - это очень хорошо. Но на самом деле в первую очередь надо истреблять железную дорогу. И по-настоящему надо душить Россию в части санкций", - добавил эксперт.

Что заявил Сырский

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сирский заявил, что на фронте необходимо добиться преимущества над противником, уменьшить потери, а главное - изменить оборонительную и наступательную психологию.

По его словам, он несколько дней подряд работал в воинских частях, которые ведут оборону на наиболее горячих точках Восточного фронта.

Сырский рассказал, что на Харьковском направлении враг ведет безуспешные действия, пытаясь продвинуться вперед в глубину наших боевых порядков и создать так называемый "пояс безопасности". А в Волчанске противник увяз, несмотря на привлеченные силы и средства, которые постоянно пополняет за счет подразделений с других направлений.

Вас также могут заинтересовать новости: