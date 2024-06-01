Генсек НАТО раскрыл детали относительно разрешения бить по территории России.

Право Украины на самооборону включает и право на нанесение ударов по целям на территории РФ, и это именно то, что Украина должна иметь возможность делать.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает 24 канал. Он отметил, что это право должно быть реализовано в районе Харькова в первую очередь, поскольку там линия фронта и граница почти совпадают.

Он отметил, что РФ напала на Украину, грубо нарушив этим международное право, поэтому самооборона Украины является легитимной.

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Столтенберг одобрительно отозвался о том, что союзники по НАТО ослабили ограничения и разрешили ВСУ использовать против РФ оружие западных партнеров Украины. Он отметил, что таким образом в НАТО "дали понять, что Украина имеет право на самооборону".

"Не буду вдаваться в подробности, как именно Украина должна проводить операции по самообороне. Но они должны соответствовать международному праву и выполняться ответственно", - сказал генсек НАТО.

Удары оружием Запада по территории РФ

Германия разрешила Украине бить по целям на территории РФ своим оружием. Решение является результатом недавнего усиления российских атак в приграничной зоне Харьковской области. Для ударов по российской армии на территории РФ рассматриваются две немецкие системы вооружений - самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 и бронированная ракетная система залпового огня Mars II.

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