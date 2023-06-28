Ракеты на борту имеют два фрегата, три подводные лодки.

Специалист рассказал, сколько крылатых ракет враг в целом имеет в Черном море. Как сообщил во время брифинга спикер Военно-Морских Сил Украины ВСУ Дмитрий Плетенчук, Украине достаточно проблематично обнаруживать в Черном море подводные ракетоносители, которые наносят удары по украинской территории.

По его данным, всего в акватории Черного моря россияне сейчас имеют три подводные лодки-ракетоносители, на борту каждой - до четырех ракет. Одна из этих лодок сейчас находится на ремонте, две другие периодически выходят на дежурство.

"Нет, как таковой разницы между надводными и подводными кораблями в плане применения ракет, но в смысле их обнаружения – есть", - сказал Плетенчук.

Видео дня

По его информации, сейчас в акватории Черного моря общий залп вражеских ракет может составлять до 52 единиц, которыми оснащены два фрегата, три подводные лодки и, по некоторым данным, три катера.

Он подчеркнул, что противодействовать такому вооружению исключительно береговыми подразделениями невозможно. Флотом противника должны заниматься соответствующие подразделения ВМС, которые могут работать на соответствующей глубине в море.

"Только имея мощный флот, мы имеем возможность бороться против вражеского флота, в частности подводных лодок. Потому что с ними должны бороться корабли и авиация", - пояснил спикер.

Специалист акцентирует, что главное назначение ВМС любой страны - обеспечение безопасности гражданского судоходства. Поэтому Украине необходимо строить определенные мощности - корабельную составляющую, в том числе потому, что море было и будет оставаться для нашей страны основным экспортно-импортным каналом, который обеспечивает значительную часть экономики.

Угроза с Черного моря

Российская армия постоянно угрожает Украине с акватории Черного моря. В частности, в ночь на 14 июня оккупанты нанесли удар по Одессе четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" с корабля, который находился в Черном море. Одна из них попала в состав торговой сети "Таврия". Из-за этого произошел пожар, погибли четыре человека, еще шесть получили ранения. В другом месте, на проспекте Шевченко, ранения получили шесть человек - там во время воздушного боя произошли значительные разрушения бизнес-центра, Политехнического университета, жилых домов, заведений питания.

Вас также могут заинтересовать новости: