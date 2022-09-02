Речь идет о боеприпасах "Торнадо-Г" и "Торнадо-С".

У России еще много снарядов к реактивным системам залпового огня (РСЗО).

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Их еще много. Есть два типа боеприпасов – "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" – к реактивной системе залпового огня "Смерч" с дальностью 120 километров и к реактивной системе залпового огня "Град" с дальностью 40 километров. Никополь постоянно страдает от боеприпасов "Торнадо-С", которые применяет система залпового огня "Град". Конечно, российские войска будут это использовать", – отметил он. Видео дня

По мнению Жданова, чем больше российская армия начинает проигрывать на фронте, тем больше она обстреливает украинские города.

"Они наносят удары не только по позициям наших войск на линии фронта, но и по прилегающей гражданской инфраструктуре. Как можно от этого защититься? Только ведением контрбатарейной борьбы. Почему мы не ведем контрбатарейной борьбы? У нас не хватает артиллерии... По артиллерийским системам отношение один к четырем", – рассказал эксперт.

Ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко спрогнозировал, когда у России сритически исчерпаются боеприпасы.

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