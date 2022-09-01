В результате обстрела Краснопольской общины повреждены два автомобиля, гараж и жилой дом в селе Майское.

В течение дня оккупанты обстреляли пять общин Сумщины зафиксировано более 100 "прилетов".

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, сегодня россияне совершили 7 обстрелов 5 общин области − Краснопольской, Новослободской, Знобь-Новгородской, Эсманской и Кириковской.

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"Зафиксировано более 100 прилетов. Били из ствольной артиллерии, минометов и РСЗО. К счастью, без жертв. Но есть разрушения", - рассказал председатель ОВА.

Живицкий добавил, что в результате обстрела Краснопольской общины повреждены два автомобиля, гараж и жилой дом в селе Майское.

Напомним, на Сумщине подорвался на мине владелец аграрной компании. Так, погиб местный фермер - владелец аграрной компании и депутат поселкового совета, глава ассоциации фермеров и частных землевладельцев Сумской области Иван Дейнека.

Он разминался со встречной машиной и съехал на обочину с дороги, проигнорировал предупреждающие таблички "Осторожно мины".

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