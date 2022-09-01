Оккупанты с помощью офлайн обучения в школах пытаются создать живой щит из детей, родителей и учителей.

На временно оккупированных территориях страны остается около 100-120 тысяч школьников.

Об этом сообщила вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире информационного телемарафона.

На вопрос о том, сколько школьников осталось на временно оккупированной территории Украины, она ответила: "Точной информации нет. Однако, к примеру, на Донетчине мы знаем о том, что это десятки тысяч детей, я сейчас говорю про ВОТ. На Херсонщине это тоже десятки тысяч детей, так же на Запорожье. Если мы говорим об общей цифре, то я думаю это примерно 100-120 тысяч детей", - отметила Верещук.

Видео дня

Она добавила, что не все родители на временно оккупированных территориях согласны отдавать детей в школы, где будут учить по российской программе.

"Оккупанты заставляют, чтобы родители отдавали детей в школы с русским языком преподавания, с российской программой обучения", - сказала Верещук.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции отметила, что оккупанты с помощью офлайн обучения пытаются создать живой щит на временно оккупированных территориях.

"Таким образом оккупанты создают живой щит на временно оккупированных территориях, загораживая телами наших детей, наших женщин, тех, кто будет вынужден преподавать в таких образовательных учреждениях. Вы же видите, они (оккупанты - УНИАН) говорят офлайн - только прийти и только за партами, нет никакого дистанционного обучения. Это говорит только о том, что они хотят, чтобы в школах, садах, образовательных учреждениях находились наши дети, наши украинские женщины и мужчины",- подчеркнула Верещук.

Она отметила, что те родители, которые не хотят отдавать детей в обустроенные оккупантами школы, могут обучать их онлайн по украинской программе образования, но лучше всего - это выехать с временно оккупированной территории.

"Нами было принято решение – онлайн обучение. Но самое лучшее и самое правильное, что надо сделать, это – эвакуироваться. Кстати, за последние два дня горячая линия нашего министерства стала "красной": люди звонят и хотят срочно эвакуироваться с детьми, потому что говорят, что их насильно заставляют идти в школу и посещать школу по российским законам. Больше всего таких запросов (об эвакуации - УНИАН) Херсонская область, особенно два последних дня, и Запорожская область", - подчеркнула Верещук.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября в оккупированном Мариуполе захватчики не смогли открыть школы. Среди 16 анонсированных школ, которые должны были бы открыться, в частности, по меньшей мере 5 до сих пор не имеют даже крыш.