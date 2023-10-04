Нашей противовоздушной обороной уничтожена крылатая ракета "Искандер-К" и 29 вражеских "шахеды".

За прошедшие сутки, 3 октября, Силы обороны уничтожили шесть зенитно ракетные комплексы противника. Всего авиация сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 21 артиллерийскому средству противника.

В то же время российские оккупанты нанесли 5 ракетных и 108 авиационных ударов, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. Россия ударила по Украине крылатой ракетой "Искандер-К" и запустила 31 ударный БпЛА типа Shahed-136/131.

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"Нашей противовоздушной обороной уничтожена одна крылатая ракета "Искандер-К" и 29 вражеских "шахеды", - отмечает Генштаб.

В сообщении сказано, что в результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на южном фронте - последние новости

Россия продолжила почти ежедневный обстрел Херсона и области. В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что российская армия попала управляемой авиабомбой по жилому кварталу пригород Херсона. Из-за вражеского удара были разрушены семь домов, под завалами оказались мирные жители. Спасатели достали из-под завалов двух человек, один человек был без признаков жизни.

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко информировал, что по состоянию на 17 часов в Херсонской городской территориальной общине из-за обстрелов со стороны российских оккупационных войск один человек погиб - мужчина на момент атаки находился в собственном гараже. Также ранены 9 человек - трое мужчин, 63 лет и двое по 49, и шестеро женщин - самой младшей 28 лет, самой старшей 77. Все пострадавшие - из пригорода Херсона, который армия РФ обстреляла сегодня еще и из авиации.

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