Силы обороны контролируют этот населенный пункт на Харьковщине.

Село Синьковка в Купянском районе Харьковской области по состоянию на сейчас остается под контролем Сил обороны Украины. Об этом сообщают в Telegram аналитики украинского проекта DeepState.

Они отмечают, что россиянам был дан приказ - показать успехи на всех участках фронта.

"Соответственно в село пробилась группа противника, которую банально "провтыкали". Они вывесили флаг и сняли видео данного процесса", - сказано в сообщении.

Видео дня

При этом отмечается, что попытается ли враг закрепиться - покажет время.

Ситуация на фронте - новости

Как сообщал УНИАН,вчера, 28 августа, на фронте произошло 182 боевых столкновения с противником. По данным Генштаба Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, основные наступательные усилия оккупанты сосредотачивают на Покровском направлении. Кроме того, в течение дня враг активно атаковал на Купянском, Кураховском и Торецком направлениях.

В частности, 23 раза враг атаковал позиции Сил обороны на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов, Синьковка, Колесниковка, Стельмаховка и Кругляковка подразделения Сил обороны отбили 21 атаку.

Вас также могут заинтересовать новости: