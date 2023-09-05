Ракетоносителей нет, но опасность остается.

Враг продолжает акции активности тактической авиации над акваторией Черного моря, демонстрируя свое, так называемое, господство. Россия пытается давить на судовладельцев, демонстрируя, что есть угроза с воздуха.

"Это все направлено на то, чтобы максимально повредить функционированию открытого гуманитарного коридора, который обозначен Силами обороны для вывода судов, которые были заложниками ситуации в течение полутора лет", - сказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что таким образом Россия еще и хочет показать якобы невозможность функционирования зерновой сделки без ее участия. При этом она отметила, что в Черном море сегодня на дежурстве 10 вражеских кораблей, а Азовском – один.

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"Ракетоносители сейчас заведены в пункты базирования, их нет на боевом дежурстве, но возвращение на пусковые рубежи занимает 2-3 часа, поэтому уровень ракетной опасности Генштаб обозначает как высокий", - сказала она.

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины отметила, что ситуация остается достаточно сложной и напряженной, но контролируется Силами обороны.

"Мы продолжаем контрбатарейную борьбу и пытаемся нанести максимальный ущерб оккупантам. А они пытаются обстреливать мирное население, в то время как мы выбиваем их с тех позиций, где они еще достают до правого берега", - подчеркнула Гуменюк.

Она отметила, что оккупанты используют авиацию, чтобы уничтожать сельскохозяйственные мощности региона. По ее словам, продолжаются обстрелы самого Херсона и прибрежных населенных ппкнктов.

"Оккупанты укрывают населенные пункты "ковровым" способом и даже прицельно бьют по жилым кварталам. В результате таких обстрелов на Херсонщине только за текущую неделю уже ранены двое детей", - отметила Гуменюк.

Ситуация на фронте по состоянию на 5 сентября - информация от ISW

В отчете Американского института изучения войны отмечалось, что украинские войска продолжили контрнаступательные действия и 3 сентября продвинулись в районе Бахмута и на Западе Запорожской области.

Также спикер Таврической группировки войск Украины Александр Штупун заявил, что украинские силы достигли определенных успехов в направлении ивового (18 км юго-восточнее Орехова, Запорожская область). Продвижение на юге признают и российские источники.

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