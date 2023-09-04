У украинских сил есть успехи на Бахмутском направлении, и это подтверждают независимые источники.

Украинские войска продолжили контрнаступательные действия и 3 сентября продвинулись в районе Бахмута и на Западе Запорожской области, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики акцентировали, что накануне в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска вели наступательные действия на Мелитопольском направлении (запад Запорожской области). Также спикер Таврической группировки войск Украины Александр Штупун заявил, что украинские силы достигли определенных успехов в направлении Вербового (18 км юго-восточнее Орехова, Запорожская область). Продвижение на юге признают и российские источники.

"Несколько российских источников утверждали, что украинские силы продолжают действовать на левом (восточном) берегу Днепра в оккупированной Херсонской области. В целом надежные российские "военкоры" с 30 августа постоянно заявляли, что украинские силы удерживают позиции на левом берегу Днепра северо-западнее Подстепного и в районе Антоновского моста. Один "военкор" утверждал, что украинские силы смогли перебросить снабжение и личный состав на позиции на левом берегу в течение последней недели. Другой заявил, что подразделения мобилизованных и добровольцев держат оборону на Херсонском направлении после того, как в Запорожскую область отошли неизвестные части ВДВ. Предположительно, он имеет в виду подразделения 7-й гвардейской горной дивизии ВДВ, которые, как отмечала ISW, перебрасывали с Херсонского направления в район Работиного Запорожской области в конце августа", - отмечают аналитики.

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В то же время в ISW констатируют, что у украинских сил есть успехи на Бахмутском направлении, и это подтверждают независимые источники.

"Геолокационные кадры, опубликованные 2 и 3 сентября, показывают, что украинские силы контролируют юг Клещиевки (Бахмутский район Донецкой области)", – говорится в отчете.

Ситуация на фронте - последняя информация от Генштаба

Как сообщал Генеральный штаб ВСУ вечером 3 сентября, на Запорожском направлении российские оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Приютного и наносили многочисленные удары по населенным пунктам области. В то же время Силы обороны Украины продолжали ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Генштаб не раскрывал детали ситуации на Бахмутском направлении, отметив только, что захватчики нанесли авиационные удары в районах Богдановки, Клещиевки, Курдюмовки и Северного Донецкой области.

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