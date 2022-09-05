Российские генералы руководили российским вторжением в Украину.

Служба безопасности Украины собрала доказательства военных преступлений еще двух российских генералов – Александра Чайко и Эседулла Абачева.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что генерал-майор Абачев, который в начале полномасштабного вторжения был назначен так называемым "командующим 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР", подчиненного 12-му командованию резерва Южного военного округа страны-агрессора, руководил действиями захватчиков на восточном направлении.

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"Задокументировано его пребывание и участие в боевых действиях против украинских войск в районах Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Рубежного и других населенных пунктов Луганской области. За совершение военных преступлений на востоке Украины решением высшего руководства РФ ему присвоено звание "героя России" и "героя ЛНР", - сообщает СБУ.

Следователи Службы безопасности сообщили Абачеву о подозрении по ч. 3 ст. 110 УК Украины (совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям); ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УКУ (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц).

Также СБУ завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении командующего Восточного военного округа РФ генерал-полковника Чайко, принимавшего непосредственное участие в планировании, подготовке и вторжении захватчиков на территорию северных регионов Украины в начале полномасштабной агрессии РФ. Возглавляя оккупационную группировку "Восток", он руководил действиями подчиненных подразделений во время попытки захвата Киева.

Как сообщал УНИАН, в мае российскому генералу, командующему войсками Восточного военного округа армии РФ Александру Чайко, который руководил операцией по попытке захвата Киева, объявлено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.

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