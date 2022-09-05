По ее информации, сейчас все объекты, которые враг пытался использовать для логистических целей, являются непроездными.

Противовоздушная оборона РФ неспособна эффективно противодействовать атакам ВСУ.

Об этом на брифинге сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Она уточнила, что подразделения ВСУ не дают врагу возможности использовать украинскую инфраструктуру в своих интересах и держат под огневым поражением на юге соответствующие объекты.

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"То есть, нанесенные удары были достаточно красноречивы – дали понять, что использовать, в частности, наши мосты врагу в своих целях не следует... При этом под поражение также попадает противовоздушная оборона врага и она неспособна противодействовать эффективно", - сообщила Гуменюк.

По ее словам, оккупанты, несмотря на риск для своей жизни, пытаются перевозить по мостам тяжелую технику и боеприпасы. Следствием этого стало разрушение определенных секций одного из мостов, поскольку они не выдержали нагрузки.

"На данный момент все эти артерии являются непроездными. Именно поэтому они (оккупанты – УНИАН) обустраивают альтернативные пути – паромные, понтонные переправы, баржевые переправы. И мы их тоже держим под огневым контролем", - заявила Гуменюк, напомнив, что уже три понтонные переправы врага уничтожено.

Она также добавила, что ВСУ используют все имеющееся вооружение для достижения поставленных командованием целей.

Отвечая на вопрос, почему при наличии на кораблях ВМС РФ ракет типа "Калибр" российские военные используют ракеты "Оникс" и "С-300", которые не предназначены для определенных атак, Гуменюк ответила, что это связано с нехваткой необходимых ракет.

Как ранее сообщал УНИАН, противовоздушная оборона Украины сейчас способна сбивать от 50 до 70% российских ракет. Обеспечить 100% эффективность ПВО пока невозможно.

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