Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении, также враг активен на Купянском, Лиманском и Кураховском направлениях.

Российская армия захватила село Карловка Покровского района Донецкой области и еще дальше продвинулась на восточном фронте, сообщает мониторинговый проект DeepState.

"Враг оккупировал Карловку, а также продвинулся в Галициновке, Стельмаховке, возле Долиновки и Песчаного. Уточнен район Красного Яра", - сказано в сообщении.

Карта боевых действий на Донбассе от проекта DeepState сейчас выглядит так:

Видео дня

Согласно сообщению Генштаба, всего за прошедшие сутки произошло 179 боевых столкновений. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении, также враг активен на Купянском, Лиманском и Кураховском направлениях.

На Харьковском направлении произошло семь боестолкновений. Силы обороны отражали атаки россиян неподалеку Плетеневки, Липцы и Волчанска. Одна вражеская атака до сих пор продолжается.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия возле Синьковки, Колесниковки, Новоосиново, Лозовой, Андреевки, Стельмаховки и Глушковки. Двадцать шесть боев завершены, четыре - еще продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики штурмовали позиции Сил обороны вблизи Твердохлебово, Новосергиевки, Дружелюбовки, Грековки, Чернещины, Макеевки, Невского и Новосадового. Украинские защитники отбили 21 атаку, одна - продолжается неподалеку Дружелюбовки.

На Северском направлении наши защитники отбили четыре вражеских наступления в районе Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении шло 12 боев, в частности, у Калиновки, Часового Яра, Ступочек, Ивановского, Андреевки и Предтечино. Силы обороны остановили все вражеские атаки захватчиков.

На Торецком направлении произошло 15 боестолкновений. Россияне штурмовали позиции украинских подразделений вблизи Торецка и Нелиповки. В настоящее время продолжается одна атака противника.

На Покровском направлении, с начала этих суток, продолжалось 55 боев в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Гродовка, Карловка, Новогродовка, Мариновка, Миролюбовка, Михайловка и Селидово. Наши защитники отбили 52 наступательных действия, три - еще продолжаются.

На Кураховском направлении враг 23 раза атаковал вблизи Украинской, Галициновки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки. Двадцать два боестолкновения завершены, одно - до сих пор продолжаются.

На Времовском направлении противник совершил восемь безрезультатных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей обороны у Угледара и Водяного.

На Ореховском направлении враг также не имел успеха во время наступательного действия у Роботино. На Приднепровском направлении, дважды атакуя позиции Сил обороны, противник потерпел поражение.

Война в Украине - ситуация на фронте

На юге Украины российские оккупанты потеряли десятки единиц вооружения и техники, в том числе комплекс видеонаблюдения "Муром". Также во время боев украинским военным удалось захватить в плен россиянина. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.

По его словам, Силы обороны наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.

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