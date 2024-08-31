Российская армия захватила село Карловка Покровского района Донецкой области и еще дальше продвинулась на восточном фронте, сообщает мониторинговый проект DeepState.
"Враг оккупировал Карловку, а также продвинулся в Галициновке, Стельмаховке, возле Долиновки и Песчаного. Уточнен район Красного Яра", - сказано в сообщении.
Карта боевых действий на Донбассе от проекта DeepState сейчас выглядит так:
Согласно сообщению Генштаба, всего за прошедшие сутки произошло 179 боевых столкновений. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении, также враг активен на Купянском, Лиманском и Кураховском направлениях.
На Харьковском направлении произошло семь боестолкновений. Силы обороны отражали атаки россиян неподалеку Плетеневки, Липцы и Волчанска. Одна вражеская атака до сих пор продолжается.
На Купянском направлении враг проводил наступательные действия возле Синьковки, Колесниковки, Новоосиново, Лозовой, Андреевки, Стельмаховки и Глушковки. Двадцать шесть боев завершены, четыре - еще продолжаются.
На Лиманском направлении российские захватчики штурмовали позиции Сил обороны вблизи Твердохлебово, Новосергиевки, Дружелюбовки, Грековки, Чернещины, Макеевки, Невского и Новосадового. Украинские защитники отбили 21 атаку, одна - продолжается неподалеку Дружелюбовки.
На Северском направлении наши защитники отбили четыре вражеских наступления в районе Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.
На Краматорском направлении шло 12 боев, в частности, у Калиновки, Часового Яра, Ступочек, Ивановского, Андреевки и Предтечино. Силы обороны остановили все вражеские атаки захватчиков.
На Торецком направлении произошло 15 боестолкновений. Россияне штурмовали позиции украинских подразделений вблизи Торецка и Нелиповки. В настоящее время продолжается одна атака противника.
На Покровском направлении, с начала этих суток, продолжалось 55 боев в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Гродовка, Карловка, Новогродовка, Мариновка, Миролюбовка, Михайловка и Селидово. Наши защитники отбили 52 наступательных действия, три - еще продолжаются.
На Кураховском направлении враг 23 раза атаковал вблизи Украинской, Галициновки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки. Двадцать два боестолкновения завершены, одно - до сих пор продолжаются.
На Времовском направлении противник совершил восемь безрезультатных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей обороны у Угледара и Водяного.
На Ореховском направлении враг также не имел успеха во время наступательного действия у Роботино. На Приднепровском направлении, дважды атакуя позиции Сил обороны, противник потерпел поражение.
Война в Украине - ситуация на фронте
На юге Украины российские оккупанты потеряли десятки единиц вооружения и техники, в том числе комплекс видеонаблюдения "Муром". Также во время боев украинским военным удалось захватить в плен россиянина. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.
По его словам, Силы обороны наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.