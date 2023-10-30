По словам Коваленко, речь идет об условном начале боев в городской местности, которые продлятся очень долго.

Российские оккупационные войска подошли к коксохимическому заводу в районе Авдеевки Донецкой области, после чего он фактически стал серой зоной. Однако россияне не контролируют Авдеевский коксохим: украинские защитники постоянно наносят по нему удары, не давая оккупантам разместить там позиции.

Об этом рассказал в эфире телеканала FREEДОМ военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, сейчас для россиян важно перерезать железную дорогу и выйти на правую сторону от нее, откуда откроются два направления в северном секторе. Речь идет о движении или в сторону села Степное, "или заходе на коксохим".

"Это начало, скажем так условно, боев в городской местности. Стоит отметить, что именно это предприятие – достаточно укреплено было за эти годы и представляет собой крепость. При этом важно еще понимать, что работает достаточно слаженно логистика, и российские оккупанты, заводя себя в городские бои, только подписывают себе смертный приговор, поскольку они затягивают себя в долгую", – отметил Коваленко.

По мнению обозревателя, сам процесс городских боев будет очень длительным. Он не исключает, что бои в районе Авдеевского коксохимического завода могут быть отвлекающим маневром со стороны оккупантов. Зато основные усилия оккупанты "будут продолжать делать на флангах – на Северном и на Южном, продвигаясь к Степному, Тоненькому и, в попытке взять в окружение Авдеевку, перерезать трассу 0542".

Бои в районе Авдеевки: последние новости

Издание FT пишет, что для Авдеевки растет угроза продвижения оккупационных войск РФ на флангах. Авторы материала отмечают, что если ничего не изменится, город рискует повторить судьбу Бахмута. Неназванные офицеры из 59-й бригады ВСУ сообщили журналистам, что Украина может потерять Авдеевку из-за мощного огневого давления со стороны врага.

В то же время командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что с 10 октября российская армия потеряла на Авдеевском направлении уже шесть самолетов. Недавно там был уничтожен Су-25.

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