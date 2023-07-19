Во время обстрела дети играли в своем дворе. Всего в результате российского обстрела ранения получили 5 человек.

Российские оккупанты из артиллерии обстреляли село в Донецкой области, в результате чего ранения получили 5 человек, среди которых годовалый и 13-летний мальчики.

Как говорится в сообщении Офиса генпрокурора, по факту ранения гражданских начато расследование по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса ("нарушение законов и обычаев войны").

"По данным следствия, 18 июля 2023 года, около 19:30, оккупанты обстреляли частный сектор села Желанное Первое Покровского района. На этот раз войска РФ нанесли удар, вероятно, из реактивной артиллерии", - говорится в сообщении.

Видео дня

В офисе генпрокурора уточнили, что под вражеский огонь попали двое мальчиков, в возрасте один год и 13 лет. Во время обстрела дети играли во дворе частного домовладения. Также получили ранения еще три человека - две женщины и мужчина. "Сейчас всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь", - отметили в Офисе.

Ситуация в Донецкой области

Оккупанты постоянно обстреливают населенные пункты Донецкой области. Однако местное население не спешит эвакуироваться, хотя власти постоянно призывают их это сделать.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский предупредил, что от Донбасса не останется "ничего живого", если партнеры будут медлить с поддержкой Украины.

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