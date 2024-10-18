В настоящее время Украина ожидает выборы в США, считает эксперт.

Ситуация в Донецкой области очень сложная и Украина продолжает менять территории на время, заявил в эфире "Radio NV" военный аналитик Михаил Жирохов.

"Ничего хорошего сказать невозможно, ситуация очень тяжелая. Продолжается то, что мы меняем наши территории на время. Мы ждем результатов выборов в США, более масштабной помощи, и постоянно отходим на новые позиции", - сказал Жирохов.

Эксперт также добавил, что несмотря на заявления российских пропагандистов, окружения или полуокружения украинских сил на востоке Украины нет.

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"Мы просто отходим, планово наносим огромные потери россиянам и отходим на другие позиции", - добавил Жирохов.

Ситуация на фронте: важные новости

Аналитики DeepState сообщили, что оккупанты продолжают атаковать позиции Сил обороны на востоке Украины. В частности они отметили продвижение РФ на части направлений Донецкой области - в городе Часов Яр и в сторону города Курахово.

Между тем глава ГУР Кирилл Буданов подтвердил информацию о том, что более 10 тыс. северокорейских военных уже готовятся к войне против Украины. По его словам, эти солдаты будут готовы с 1 ноября.

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