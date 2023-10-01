ВСУ продолжают наступление на юге и востоке, наносят оккупантам значительные потери и истощают их вдоль всей линии фронта.

В эти сутки российские оккупационные войска предприняли очередную попытку вернуть контроль над освобожденной ранее Андреевкой под Бахмутом, и несколько раз безуспешно атаковали украинские позиции на нескольких направлениях.

Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение суток на фронте произошло 30 боевых столкновений с врагом. В частности, на Лиманском направлении украинские военные отбили атаку противника в районе населенного пункта Макеевка Луганской области, а на Запорожском - в районе Новодаровки Запорожской области.

Кроме того, на Авдеевском и Марьинском направлениях ВСУ успешно отбили атаки россиян в районах Степного, Авдеевки, Веселого, а также 8 атак в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

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В то же время, на Бахмутском направлении россияне безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области.

По данным Генштаба, украинские защитники и защитницы продолжают наступать и вести штурмовые действия на Мелитопольском и бахмутском направлениях. Там силы обороны наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, а также истощают врага вдоль всей линии фронта.

Война в Украине: новости

По данным украинских военных, сейчас на востоке продолжаются интенсивные жесткие бои. Ситуация там остается напряженной, однако контролируемой. Сейчас в Бахмуте противник сосредоточил значительные силы личного состава - более 10 тыс. человек.

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