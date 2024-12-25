По словам спикера, самая сложная ситуация сейчас в Торецке.

Российские оккупанты наступают на Торецком, Краматорском и Северском направлениях. Об этом рассказала спикер ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова.

"Сейчас мы видим, что враг наступает на всех направлениях (в зоне ответственности ОТГ "Луганск, – ред.): на Торецком, и на Краматорском, и на Северском. И наступает с техникой, что раньше было очень редким явлением. Буквально только на Северском направлении они применяли технику – теперь уже на всех 3 направлениях и усилили свои штурмы, проводят очень активную работу на этих направлениях, к сожалению", – отметила она в эфире телемарафона.

По словам спикера, самая сложная ситуация сейчас в Торецке. С начала суток враг провел там 11 штурмов, обстановка "очень напряженная".

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Что касается ситуации на Северском направлении, то, как отметила Бобовникова, оно отличается от Торецкого и Краматорского. На Северском направлении много открытой местности.

Врагу приходится применять технику для подвоза личного состава на передовые позиции.

"Поэтому здесь мы видим больше использования техники, в частности применение танков, ББМ. Их здесь уже очень много. И буквально недавно враг также активизировался на этом направлении. Еще совсем недавно мы видели там до полусотни штурмов за сутки. И до сих пор они продолжаются. Не так активно, как до этого, но мы все равно видим, что враг подтягивает резервы и готовится ко второй волне штурмов", – продолжила спикер.

Говоря о том, как украинские воины адаптируются к таким изменениям в тактике оккупационных войск РФ, она подчеркнула, что Силы обороны усиливают свою бдительность. Прежде всего речь идет об использовании беспилотников. Также военные усиливают передний край:

"Если возможно и где возможно, мы подтягиваем резервы, усиливаемся и готовимся к активизации еще большей, к сожалению, врага на этих направлениях".

Война в Украине: ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток, 24 декабря, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 248 боевых столкновений с противником. Больше всего вражеских атак зафиксировано на Покровском направлении.

Как рассказала пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова, ситуация в Торецке очень сложная, бои с российскими захватническими войсками ведутся за каждый дом.

Между тем в ОСГВ "Хортица" сообщили, что ВСУ помешали оккупантам расширить плацдарм на левом берегу реки Оскол на Купянском направлении. Механизированный накат оккупационной армии происходил в две волны и продолжался почти весь день.

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