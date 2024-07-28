Сообщается, что за участие в войне россиянам предлагают от 5 до 8 тысяч долларов.

С точки зрения мобилизации живой силы Россия имеет неограниченный ресурс, рассказал командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, передает 24 канал.

Указывается на то, что в России работают рекрутинговые компании, а также проводится скрытая мобилизация. При этом в основном россияне соглашаются воевать из-за денег - им предлагают от 5 до 8 тысяч долларов.

"Если люди не знают, что такое унитаз, то это проблемный вопрос. Когда ему предлагают 8000$, понятно, что он подписывает контракт и идет убивать украинцев", - заявил боец. Видео дня

Говоря об обеспечении мобилизованных россиян, Федоренко заявил, что их можно разделить на разные категории: "Если говорим о контрактниках, они "запакованы" более чем хорошо, даже имеют портативные РЭБ-системы на каждую штурмовую группу".

Для того, чтобы продолжать эффективно противостоять вражеской группировке, по мнению бойца, Украина должна "сохранять" три составляющие:

единство внутри страны;

наращивание производственных возможностей военно-промышленного комплекса;

поддержка партнеров.

"То, что Украина будет свободной и независимой, - это объективный факт, который зависит от каждого из нас", - уверен он.

Наступление России

Напомним, The New York Times писал, что за последнюю неделю российские войска добились быстрых успехов в восточной части Донецкой области, захватив несколько сел.

По мнению военных аналитиков, это отражает улучшение способности Москвы использовать "трещины" в украинских оборонительных линиях, которые были истончены и ослаблены.

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