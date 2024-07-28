С точки зрения мобилизации живой силы Россия имеет неограниченный ресурс, рассказал командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, передает 24 канал.
Указывается на то, что в России работают рекрутинговые компании, а также проводится скрытая мобилизация. При этом в основном россияне соглашаются воевать из-за денег - им предлагают от 5 до 8 тысяч долларов.
"Если люди не знают, что такое унитаз, то это проблемный вопрос. Когда ему предлагают 8000$, понятно, что он подписывает контракт и идет убивать украинцев", - заявил боец.Видео дня
Говоря об обеспечении мобилизованных россиян, Федоренко заявил, что их можно разделить на разные категории: "Если говорим о контрактниках, они "запакованы" более чем хорошо, даже имеют портативные РЭБ-системы на каждую штурмовую группу".
Для того, чтобы продолжать эффективно противостоять вражеской группировке, по мнению бойца, Украина должна "сохранять" три составляющие:
- единство внутри страны;
- наращивание производственных возможностей военно-промышленного комплекса;
- поддержка партнеров.
"То, что Украина будет свободной и независимой, - это объективный факт, который зависит от каждого из нас", - уверен он.
Наступление России
Напомним, The New York Times писал, что за последнюю неделю российские войска добились быстрых успехов в восточной части Донецкой области, захватив несколько сел.
По мнению военных аналитиков, это отражает улучшение способности Москвы использовать "трещины" в украинских оборонительных линиях, которые были истончены и ослаблены.